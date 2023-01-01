تينغ كازاخستاني إلى ليو مولدوفي

تحويل KZT إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
37.70 mdl

1.00000 KZT = 0.03770 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:52 UTC
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KZT إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.43731.661290.963818.3332
1GBP1.152611.22965102.2091.656711.91491.1108821.1318
1USD0.93740.81324183.121.34731.557270.9034517.1852
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620910.01873520.01086920.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / مولدوفى Leu
1 KZT0.03770 MDL
5 KZT0.18849 MDL
10 KZT0.37698 MDL
20 KZT0.75396 MDL
50 KZT1.88490 MDL
100 KZT3.76981 MDL
250 KZT9.42452 MDL
500 KZT18.84905 MDL
1000 KZT37.69810 MDL
2000 KZT75.39620 MDL
5000 KZT188.49050 MDL
10000 KZT376.98100 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / تنغي كازاخستاني
1 MDL26.52650 KZT
5 MDL132.63250 KZT
10 MDL265.26500 KZT
20 MDL530.53000 KZT
50 MDL1326.32500 KZT
100 MDL2652.65000 KZT
250 MDL6631.62500 KZT
500 MDL13263.25000 KZT
1000 MDL26526.50000 KZT
2000 MDL53053.00000 KZT
5000 MDL132632.50000 KZT
10000 MDL265265.00000 KZT