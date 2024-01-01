Kazakistan tengesinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KZT → MDL çevirin

1.000 kzt
39,79 mdl

1.00000 KZT = 0.03979 MDL

10:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0732589.12631.452911.65230.94826518.3139
1 GBP1.1695611.25525104.241.699291.932491.1090521.4196
1 USD0.931750.796654183.04341.353751.539530.8835517.064
1 INR0.011220.009593230.012041910.01630170.01853880.01063960.205483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moldova Leyi
1 KZT0.03979 MDL
5 KZT0.19896 MDL
10 KZT0.39791 MDL
20 KZT0.79583 MDL
50 KZT1.98957 MDL
100 KZT3.97913 MDL
250 KZT9.94782 MDL
500 KZT19.89565 MDL
1000 KZT39.79130 MDL
2000 KZT79.58260 MDL
5000 KZT198.95650 MDL
10000 KZT397.91300 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kazakistan Tengesi
1 MDL25.13110 KZT
5 MDL125.65550 KZT
10 MDL251.31100 KZT
20 MDL502.62200 KZT
50 MDL1256.55500 KZT
100 MDL2513.11000 KZT
250 MDL6282.77500 KZT
500 MDL12565.55000 KZT
1000 MDL25131.10000 KZT
2000 MDL50262.20000 KZT
5000 MDL125655.50000 KZT
10000 MDL251311.00000 KZT