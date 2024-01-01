5.000 Kazakistan tengesinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KZT → MDL çevirin

1,000₸ KZT = 0,03637L MDL

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → MDL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MDL
1 KZT → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03690,0369
Düşük0,03600,0357
Ortalama0,03650,0363
Değişim-0.94%-0.95%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → MDL istatistikleri

KZT → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0369, en düşük 0,0360 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0365 oldu. KZT → MDL kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

KZT → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0369, en düşük 0,0357 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0363 oldu. KZT → MDL kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1560,9490,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95312,8920,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5350,7070,5911,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moldova Leyi
1 KZT0,03637 MDL
5 KZT0,18187 MDL
10 KZT0,36374 MDL
20 KZT0,72748 MDL
50 KZT1,81870 MDL
100 KZT3,63739 MDL
250 KZT9,09348 MDL
500 KZT18,18695 MDL
1000 KZT36,37390 MDL
2000 KZT72,74780 MDL
5000 KZT181,86950 MDL
10000 KZT363,73900 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kazakistan Tengesi
1 MDL27,49220 KZT
5 MDL137,46100 KZT
10 MDL274,92200 KZT
20 MDL549,84400 KZT
50 MDL1.374,61000 KZT
100 MDL2.749,22000 KZT
250 MDL6.873,05000 KZT
500 MDL13.746,10000 KZT
1000 MDL27.492,20000 KZT
2000 MDL54.984,40000 KZT
5000 MDL137.461,00000 KZT
10000 MDL274.922,00000 KZT