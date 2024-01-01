500 Moldova leyinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MDL → KZT çevirin

500 mdl
13.481,45 kzt

1,000L MDL = 26,96₸ KZT

13:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek27,152027,1520
Düşük26,611324,8108
Ortalama26,858925,9163
Değişim1.32%7.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → KZT istatistikleri

MDL → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 27,1520, en düşük 26,6113 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,8589 oldu. MDL → KZT kurundaki değişiklik 1.32 değerindeydi.

MDL → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 27,1520, en düşük 24,8108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 25,9163 oldu. MDL → KZT kurundaki değişiklik 7.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,1971,3851,53483,7521,6781,336
1 GBP1,276123,2231,7681,958106,8812,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6020,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13511,10760,4541,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kazakistan Tengesi
1 MDL26,96290 KZT
5 MDL134,81450 KZT
10 MDL269,62900 KZT
20 MDL539,25800 KZT
50 MDL1.348,14500 KZT
100 MDL2.696,29000 KZT
250 MDL6.740,72500 KZT
500 MDL13.481,45000 KZT
1000 MDL26.962,90000 KZT
2000 MDL53.925,80000 KZT
5000 MDL134.814,50000 KZT
10000 MDL269.629,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Moldova Leyi
1 KZT0,03709 MDL
5 KZT0,18544 MDL
10 KZT0,37088 MDL
20 KZT0,74176 MDL
50 KZT1,85440 MDL
100 KZT3,70880 MDL
250 KZT9,27200 MDL
500 KZT18,54400 MDL
1000 KZT37,08800 MDL
2000 KZT74,17600 MDL
5000 KZT185,44000 MDL
10000 KZT370,88000 MDL