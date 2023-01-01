تينغ كازاخستاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل KZT إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٢١٧٫٣٧ cve

1.00000 KZT = 0.21737 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 18:30 UTC
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KZT إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0667588.66831.437131.661090.9636518.3206
1GBP1.152811.2298102.2211.656791.914981.110921.1208
1USD0.937450.81314183.121.34721.557150.9033517.1742
1INR0.0112780.009782730.012030810.01620790.01873370.0108680.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KZT0.21737 CVE
5 KZT1.08687 CVE
10 KZT2.17374 CVE
20 KZT4.34748 CVE
50 KZT10.86870 CVE
100 KZT21.73740 CVE
250 KZT54.34350 CVE
500 KZT108.68700 CVE
1000 KZT217.37400 CVE
2000 KZT434.74800 CVE
5000 KZT1086.87000 CVE
10000 KZT2173.74000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / تنغي كازاخستاني
1 CVE4.60037 KZT
5 CVE23.00185 KZT
10 CVE46.00370 KZT
20 CVE92.00740 KZT
50 CVE230.01850 KZT
100 CVE460.03700 KZT
250 CVE1150.09250 KZT
500 CVE2300.18500 KZT
1000 CVE4600.37000 KZT
2000 CVE9200.74000 KZT
5000 CVE23001.85000 KZT
10000 CVE46003.70000 KZT