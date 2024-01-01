Kazakistan tengesinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile KZT → CVE çevirin

1.000 kzt
230,05 cve

1.00000 KZT = 0.23005 CVE

09:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.073589.14671.453141.652560.94790518.3185
1 GBP1.1696911.25565104.2731.699711.932961.1087521.4268
1 USD0.931550.7964183.0431.353651.539410.8830517.0643
1 INR0.01121750.009590220.01204210.01630060.01853750.01063360.205488

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Kazakistan tengesinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cape Verde Escudosu
1 KZT0.23005 CVE
5 KZT1.15023 CVE
10 KZT2.30047 CVE
20 KZT4.60094 CVE
50 KZT11.50235 CVE
100 KZT23.00470 CVE
250 KZT57.51175 CVE
500 KZT115.02350 CVE
1000 KZT230.04700 CVE
2000 KZT460.09400 CVE
5000 KZT1150.23500 CVE
10000 KZT2300.47000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kazakistan Tengesi
1 CVE4.34693 KZT
5 CVE21.73465 KZT
10 CVE43.46930 KZT
20 CVE86.93860 KZT
50 CVE217.34650 KZT
100 CVE434.69300 KZT
250 CVE1086.73250 KZT
500 CVE2173.46500 KZT
1000 CVE4346.93000 KZT
2000 CVE8693.86000 KZT
5000 CVE21734.65000 KZT
10000 CVE43469.30000 KZT