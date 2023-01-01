تينغ كازاخستاني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل KZT إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
16.48 gtq

1.00000 KZT = 0.01648 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 18:33 UTC
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KZT إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066888.67241.43731.661290.963718.3306
1GBP1.1526711.2297102.2131.656771.914971.1108321.1297
1USD0.93740.813206183.121.34731.557270.9033517.1828
1INR0.01127750.009783520.012030810.01620910.01873520.0108680.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Guatemalan Quetzal
1 KZT0.01648 GTQ
5 KZT0.08239 GTQ
10 KZT0.16478 GTQ
20 KZT0.32956 GTQ
50 KZT0.82390 GTQ
100 KZT1.64779 GTQ
250 KZT4.11948 GTQ
500 KZT8.23895 GTQ
1000 KZT16.47790 GTQ
2000 KZT32.95580 GTQ
5000 KZT82.38950 GTQ
10000 KZT164.77900 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / تنغي كازاخستاني
1 GTQ60.68740 KZT
5 GTQ303.43700 KZT
10 GTQ606.87400 KZT
20 GTQ1213.74800 KZT
50 GTQ3034.37000 KZT
100 GTQ6068.74000 KZT
250 GTQ15171.85000 KZT
500 GTQ30343.70000 KZT
1000 GTQ60687.40000 KZT
2000 GTQ121374.80000 KZT
5000 GTQ303437.00000 KZT
10000 GTQ606874.00000 KZT