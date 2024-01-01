Kazakistan tengesinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile KZT → GTQ çevirin

1.000 kzt
17,41 gtq

1.00000 KZT = 0.01741 GTQ

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13411.453051.652450.94796518.316
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699571.93281.1088221.4234
1 USD0.931650.796527183.04291.353751.539530.8832517.0643
1 INR0.01121910.009591750.01204210.01630180.01853890.01063610.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Guatemala Quetzalı
1 KZT0.01741 GTQ
5 KZT0.08705 GTQ
10 KZT0.17410 GTQ
20 KZT0.34819 GTQ
50 KZT0.87048 GTQ
100 KZT1.74097 GTQ
250 KZT4.35243 GTQ
500 KZT8.70485 GTQ
1000 KZT17.40970 GTQ
2000 KZT34.81940 GTQ
5000 KZT87.04850 GTQ
10000 KZT174.09700 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Kazakistan Tengesi
1 GTQ57.43930 KZT
5 GTQ287.19650 KZT
10 GTQ574.39300 KZT
20 GTQ1148.78600 KZT
50 GTQ2871.96500 KZT
100 GTQ5743.93000 KZT
250 GTQ14359.82500 KZT
500 GTQ28719.65000 KZT
1000 GTQ57439.30000 KZT
2000 GTQ114878.60000 KZT
5000 GTQ287196.50000 KZT
10000 GTQ574393.00000 KZT