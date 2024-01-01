5.000 Kazakistan tengesinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile KZT → GTQ çevirin

1,000₸ KZT = 0,01555Q GTQ

21:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 KZT → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01600,0163
Düşük0,01560,0156
Ortalama0,01580,0160
Değişim-2.89%-3.90%
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1 KZT → GTQ istatistikleri

KZT → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0160, en düşük 0,0156 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0158 oldu. KZT → GTQ kurundaki değişiklik -2.89 değerindeydi.

KZT → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0163, en düşük 0,0156 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0160 oldu. KZT → GTQ kurundaki değişiklik -3.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34318,2050,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9270,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,049113,5580,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Guatemala Quetzalı
1 KZT0,01555 GTQ
5 KZT0,07776 GTQ
10 KZT0,15553 GTQ
20 KZT0,31106 GTQ
50 KZT0,77764 GTQ
100 KZT1,55528 GTQ
250 KZT3,88820 GTQ
500 KZT7,77640 GTQ
1000 KZT15,55280 GTQ
2000 KZT31,10560 GTQ
5000 KZT77,76400 GTQ
10000 KZT155,52800 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Kazakistan Tengesi
1 GTQ64,29710 KZT
5 GTQ321,48550 KZT
10 GTQ642,97100 KZT
20 GTQ1.285,94200 KZT
50 GTQ3.214,85500 KZT
100 GTQ6.429,71000 KZT
250 GTQ16.074,27500 KZT
500 GTQ32.148,55000 KZT
1000 GTQ64.297,10000 KZT
2000 GTQ128.594,20000 KZT
5000 GTQ321.485,50000 KZT
10000 GTQ642.971,00000 KZT