تينغ كازاخستاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KZT إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٧٦٫٥٧ uah

1.00000 KZT = 0.07657 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.436711.661040.963818.3285
1GBP1.1527411.2298102.2211.656231.914831.1110121.1289
1USD0.93740.81314183.121.346751.557030.9034517.1808
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620250.01873230.01086920.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / هريفنيا الأوكرانية
1 KZT0.07657 UAH
5 KZT0.38283 UAH
10 KZT0.76566 UAH
20 KZT1.53132 UAH
50 KZT3.82829 UAH
100 KZT7.65658 UAH
250 KZT19.14145 UAH
500 KZT38.28290 UAH
1000 KZT76.56580 UAH
2000 KZT153.13160 UAH
5000 KZT382.82900 UAH
10000 KZT765.65800 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / تنغي كازاخستاني
1 UAH13.06070 KZT
5 UAH65.30350 KZT
10 UAH130.60700 KZT
20 UAH261.21400 KZT
50 UAH653.03500 KZT
100 UAH1306.07000 KZT
250 UAH3265.17500 KZT
500 UAH6530.35000 KZT
1000 UAH13060.70000 KZT
2000 UAH26121.40000 KZT
5000 UAH65303.50000 KZT
10000 UAH130607.00000 KZT