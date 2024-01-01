Kazakistan tengesinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KZT → UAH çevirin

1.000 kzt
84,33 uah

1.00000 KZT = 0.08433 UAH

10:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.073589.14411.453251.652430.94817518.318
1 GBP1.1697111.25565104.271.699841.932811.1090921.4262
1 USD0.931550.7964183.04061.353751.539290.8832517.0638
1 INR0.01121780.009590490.012042310.01630230.01853660.01063640.205487

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Kazakistan tengesinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ukrayna Grivnası
1 KZT0.08433 UAH
5 KZT0.42166 UAH
10 KZT0.84333 UAH
20 KZT1.68666 UAH
50 KZT4.21664 UAH
100 KZT8.43328 UAH
250 KZT21.08320 UAH
500 KZT42.16640 UAH
1000 KZT84.33280 UAH
2000 KZT168.66560 UAH
5000 KZT421.66400 UAH
10000 KZT843.32800 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kazakistan Tengesi
1 UAH11.85780 KZT
5 UAH59.28900 KZT
10 UAH118.57800 KZT
20 UAH237.15600 KZT
50 UAH592.89000 KZT
100 UAH1185.78000 KZT
250 UAH2964.45000 KZT
500 UAH5928.90000 KZT
1000 UAH11857.80000 KZT
2000 UAH23715.60000 KZT
5000 UAH59289.00000 KZT
10000 UAH118578.00000 KZT