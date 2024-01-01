10 bin Kazakistan tengesinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile KZT → UAH çevirin

1,000₸ KZT = 0,08265₴ UAH

01:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 KZT → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08500,0862
Düşük0,08260,0826
Ortalama0,08380,0847
Değişim-2.69%-4.07%
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1 KZT → UAH istatistikleri

KZT → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0850, en düşük 0,0826 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0838 oldu. KZT → UAH kurundaki değişiklik -2.69 değerindeydi.

KZT → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0862, en düşük 0,0826 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0847 oldu. KZT → UAH kurundaki değişiklik -4.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34218,1430,9490,7921,7051,546
1 CAD0,7110,95312,890,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5230,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Ukrayna Grivnası
1 KZT0,08265 UAH
5 KZT0,41324 UAH
10 KZT0,82649 UAH
20 KZT1,65298 UAH
50 KZT4,13244 UAH
100 KZT8,26488 UAH
250 KZT20,66220 UAH
500 KZT41,32440 UAH
1000 KZT82,64880 UAH
2000 KZT165,29760 UAH
5000 KZT413,24400 UAH
10000 KZT826,48800 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kazakistan Tengesi
1 UAH12,09940 KZT
5 UAH60,49700 KZT
10 UAH120,99400 KZT
20 UAH241,98800 KZT
50 UAH604,97000 KZT
100 UAH1.209,94000 KZT
250 UAH3.024,85000 KZT
500 UAH6.049,70000 KZT
1000 UAH12.099,40000 KZT
2000 UAH24.198,80000 KZT
5000 UAH60.497,00000 KZT
10000 UAH120.994,00000 KZT