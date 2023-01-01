10 bin Ukrayna grivnasından Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile UAH → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kazakistan Tengesi
|1 UAH
|13.06890 KZT
|5 UAH
|65.34450 KZT
|10 UAH
|130.68900 KZT
|20 UAH
|261.37800 KZT
|50 UAH
|653.44500 KZT
|100 UAH
|1306.89000 KZT
|250 UAH
|3267.22500 KZT
|500 UAH
|6534.45000 KZT
|1000 UAH
|13068.90000 KZT
|2000 UAH
|26137.80000 KZT
|5000 UAH
|65344.50000 KZT
|10000 UAH
|130689.00000 KZT