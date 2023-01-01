تينغ كازاخستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KZT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٧٫٩٩ ils

1.00000 KZT = 0.00799 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KZT إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 ILS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437541.661320.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.656971.91491.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.34741.557150.9033517.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01621030.01873370.0108680.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

KZT إلى USD

KZT إلى CAD

KZT إلى SGD

KZT إلى ZAR

KZT إلى EUR

KZT إلى GBP

KZT إلى NZD

KZT إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Israeli New Sheqel
1 KZT0.00799 ILS
5 KZT0.03996 ILS
10 KZT0.07992 ILS
20 KZT0.15984 ILS
50 KZT0.39960 ILS
100 KZT0.79921 ILS
250 KZT1.99802 ILS
500 KZT3.99605 ILS
1000 KZT7.99209 ILS
2000 KZT15.98418 ILS
5000 KZT39.96045 ILS
10000 KZT79.92090 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / تنغي كازاخستاني
1 ILS125.12400 KZT
5 ILS625.62000 KZT
10 ILS1251.24000 KZT
20 ILS2502.48000 KZT
50 ILS6256.20000 KZT
100 ILS12512.40000 KZT
250 ILS31281.00000 KZT
500 ILS62562.00000 KZT
1000 ILS125124.00000 KZT
2000 ILS250248.00000 KZT
5000 ILS625620.00000 KZT
10000 ILS1251240.00000 KZT