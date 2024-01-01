Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KZT → ILS çevirin

1.000 kzt
8,09 ils

1.00000 KZT = 0.00809 ILS

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0733589.13411.453151.652450.94816518.3154
1 GBP1.1697311.25555104.2651.699831.932951.1090921.4245
1 USD0.931650.796464183.04291.353851.539530.8833517.0638
1 INR0.01121910.009590990.01204210.0163030.01853890.01063730.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Yeni İsrail Şekeli
1 KZT0.00809 ILS
5 KZT0.04047 ILS
10 KZT0.08093 ILS
20 KZT0.16187 ILS
50 KZT0.40466 ILS
100 KZT0.80933 ILS
250 KZT2.02332 ILS
500 KZT4.04665 ILS
1000 KZT8.09330 ILS
2000 KZT16.18660 ILS
5000 KZT40.46650 ILS
10000 KZT80.93300 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kazakistan Tengesi
1 ILS123.55900 KZT
5 ILS617.79500 KZT
10 ILS1235.59000 KZT
20 ILS2471.18000 KZT
50 ILS6177.95000 KZT
100 ILS12355.90000 KZT
250 ILS30889.75000 KZT
500 ILS61779.50000 KZT
1000 ILS123559.00000 KZT
2000 ILS247118.00000 KZT
5000 ILS617795.00000 KZT
10000 ILS1235590.00000 KZT