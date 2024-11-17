Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline Geçmiş Döviz Kurları
Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kazakistan tengesinden (KZT) Yeni İsrail şekeline (ILS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KZT - ILS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KZT → ILS çevrim grafiği
1 KZT = 0.00750 ILS
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Kazakistan tengesi → Yeni İsrail şekeli döviz kuru geçmişi
Bugünün Kazakistan tengesi Yeni İsrail şekeline döviz kuru şu anda 0.008, dünden bu yana %-0.474 değerinde değişti. Kazakistan tengesi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.742 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kazakistan tengesi Yeni İsrail şekeline döviz kuru en yüksek değeri 0.008 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0.007 (17-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.698 düşüş ile 17-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kazakistan tengesinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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