تينغ كازاخستاني إلى فرنك قمري

تحويل KZT إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٩٦٦ kmf

1.00000 KZT = 0.96617 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:17 UTC
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KZT إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066988.68071.437491.661450.963818.3334
1GBP1.1527411.22975102.2171.65691.915051.1110121.1318
1USD0.93730.813173183.121.347351.557270.903417.1838
1INR0.01127640.009783130.012030810.01620970.01873520.01086860.206735

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / فرنك جزر القمر
1 KZT0.96617 KMF
5 KZT4.83082 KMF
10 KZT9.66165 KMF
20 KZT19.32330 KMF
50 KZT48.30825 KMF
100 KZT96.61650 KMF
250 KZT241.54125 KMF
500 KZT483.08250 KMF
1000 KZT966.16500 KMF
2000 KZT1932.33000 KMF
5000 KZT4830.82500 KMF
10000 KZT9661.65000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / تنغي كازاخستاني
1 KMF1.03502 KZT
5 KMF5.17510 KZT
10 KMF10.35020 KZT
20 KMF20.70040 KZT
50 KMF51.75100 KZT
100 KMF103.50200 KZT
250 KMF258.75500 KZT
500 KMF517.51000 KZT
1000 KMF1035.02000 KZT
2000 KMF2070.04000 KZT
5000 KMF5175.10000 KZT
10000 KMF10350.20000 KZT