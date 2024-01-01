Kazakistan tengesinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile KZT → KMF çevirin

1.000 kzt
1.022 kmf

1.00000 KZT = 1.02161 KMF

10:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854981.073389.13041.452981.652370.94833518.3144
1 GBP1.1696211.25535104.2481.699431.932651.1091921.4208
1 USD0.93170.796591183.04331.353751.539530.8835517.0636
1 INR0.01121950.009592470.012041910.01630170.01853890.01063960.205478

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Komor Frangı
1 KZT1.02161 KMF
5 KZT5.10805 KMF
10 KZT10.21610 KMF
20 KZT20.43220 KMF
50 KZT51.08050 KMF
100 KZT102.16100 KMF
250 KZT255.40250 KMF
500 KZT510.80500 KMF
1000 KZT1021.61000 KMF
2000 KZT2043.22000 KMF
5000 KZT5108.05000 KMF
10000 KZT10216.10000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Kazakistan Tengesi
1 KMF0.97884 KZT
5 KMF4.89421 KZT
10 KMF9.78843 KZT
20 KMF19.57686 KZT
50 KMF48.94215 KZT
100 KMF97.88430 KZT
250 KMF244.71075 KZT
500 KMF489.42150 KZT
1000 KMF978.84300 KZT
2000 KMF1957.68600 KZT
5000 KMF4894.21500 KZT
10000 KMF9788.43000 KZT