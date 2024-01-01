5.000 Kazakistan tengesinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile KZT → KMF çevirin

1,000₸ KZT = 0,9402CF KMF

00:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 KZT → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94510,9451
Düşük0,91890,9081
Ortalama0,93370,9263
Değişim0.25%1.20%
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1 KZT → KMF istatistikleri

KZT → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9451, en düşük 0,9189 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9337 oldu. KZT → KMF kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

KZT → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9451, en düşük 0,9081 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9263 oldu. KZT → KMF kurundaki değişiklik 1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1960,9490,7921,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9160,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5560,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Komor Frangı
1 KZT0,94020 KMF
5 KZT4,70098 KMF
10 KZT9,40197 KMF
20 KZT18,80394 KMF
50 KZT47,00985 KMF
100 KZT94,01970 KMF
250 KZT235,04925 KMF
500 KZT470,09850 KMF
1000 KZT940,19700 KMF
2000 KZT1.880,39400 KMF
5000 KZT4.700,98500 KMF
10000 KZT9.401,97000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Kazakistan Tengesi
1 KMF1,06361 KZT
5 KMF5,31805 KZT
10 KMF10,63610 KZT
20 KMF21,27220 KZT
50 KMF53,18050 KZT
100 KMF106,36100 KZT
250 KMF265,90250 KZT
500 KMF531,80500 KZT
1000 KMF1.063,61000 KZT
2000 KMF2.127,22000 KZT
5000 KMF5.318,05000 KZT
10000 KMF10.636,10000 KZT