تينغ كازاخستاني إلى دينار جزائري

تحويل KZT إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٢٨٧٫٣٢ dzd

1.00000 KZT = 0.28732 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:32 UTC
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KZT إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.43731.661160.963618.3284
1GBP1.1527411.2298102.2211.656911.914981.1107821.1288
1USD0.93740.81314183.121.34731.557150.9032517.1807
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620910.01873370.01086680.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Algerian Dinar
1 KZT0.28732 DZD
5 KZT1.43662 DZD
10 KZT2.87324 DZD
20 KZT5.74648 DZD
50 KZT14.36620 DZD
100 KZT28.73240 DZD
250 KZT71.83100 DZD
500 KZT143.66200 DZD
1000 KZT287.32400 DZD
2000 KZT574.64800 DZD
5000 KZT1436.62000 DZD
10000 KZT2873.24000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / تنغي كازاخستاني
1 DZD3.48039 KZT
5 DZD17.40195 KZT
10 DZD34.80390 KZT
20 DZD69.60780 KZT
50 DZD174.01950 KZT
100 DZD348.03900 KZT
250 DZD870.09750 KZT
500 DZD1740.19500 KZT
1000 DZD3480.39000 KZT
2000 DZD6960.78000 KZT
5000 DZD17401.95000 KZT
10000 DZD34803.90000 KZT