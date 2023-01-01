تينغ كازاخستاني إلى زلوتي بولندي

تحويل KZT إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
9.06 pln

1.00000 KZT = 0.00906 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:40 UTC
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KZT إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0668588.67661.437151.661240.963618.3276
1GBP1.1527411.2298102.2211.656661.914981.1107821.127
1USD0.937350.81314183.121.34711.557150.9032517.1792
1INR0.01127690.009782730.012030810.01620670.01873370.01086680.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الزلوتي البولندي
1 KZT0.00906 PLN
5 KZT0.04529 PLN
10 KZT0.09058 PLN
20 KZT0.18115 PLN
50 KZT0.45288 PLN
100 KZT0.90577 PLN
250 KZT2.26443 PLN
500 KZT4.52885 PLN
1000 KZT9.05770 PLN
2000 KZT18.11540 PLN
5000 KZT45.28850 PLN
10000 KZT90.57700 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / تنغي كازاخستاني
1 PLN110.40300 KZT
5 PLN552.01500 KZT
10 PLN1104.03000 KZT
20 PLN2208.06000 KZT
50 PLN5520.15000 KZT
100 PLN11040.30000 KZT
250 PLN27600.75000 KZT
500 PLN55201.50000 KZT
1000 PLN110403.00000 KZT
2000 PLN220806.00000 KZT
5000 PLN552015.00000 KZT
10000 PLN1104030.00000 KZT