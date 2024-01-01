哈薩克堅戈 (KZT)

貨幣名稱

哈薩克堅戈

KZT 匯率

 USD CAD SGD ZAR EUR GBP NZD AUD
從KZT0.00226 0.00309 0.00308 0.04249 0.00211 0.00181 0.00380 0.00346
至KZT442.74000 323.84200 325.03000 23.53610 473.48800 552.91600 263.05400 289.19800

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比較匯率

哈薩克斯坦堅戈兌各國貨幣匯率