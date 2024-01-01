Казахстанский тенге (KZT)

Название валюты

Казахстанский тенге

Обменный курс для KZT

 USD CAD SGD ZAR EUR GBP NZD AUD
Из KZT0.00209 0.00286 0.00280 0.03801 0.00191 0.00161 0.00344 0.00310
В KZT478.67000 349.84100 356.81700 26.30990 522.77900 621.14600 290.67200 322.33600

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