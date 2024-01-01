Казахстанский тенге (KZT)
Название валюты
Казахстанский тенге
Символ валюты
₸
Обменный курс для KZT
|USD
|CAD
|SGD
|ZAR
|EUR
|GBP
|NZD
|AUD
|Из KZT
|0.00209
|0.00286
|0.00280
|0.03801
|0.00191
|0.00161
|0.00344
|0.00310
|В KZT
|478.67000
|349.84100
|356.81700
|26.30990
|522.77900
|621.14600
|290.67200
|322.33600
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