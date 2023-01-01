Казахстанские тенге в дирхамы оаэ

Сконвертируйте KZT в AED по реальному обменному курсу

1 000 kzt
7,93 aed

1.00000 KZT = 0.00793 AED

Среднерыночный курс в 18:24 UTC
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График изменения обменного курса KZT к AED

1 мин. назад 1 KZT → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86011.074689.04141.456621.67240.957518.5172
1GBP1.1626611.24935103.5211.693491.944361.1132421.5284
1USD0.93060.800416182.861.35551.55630.89117.2317
1INR0.01123070.009659860.012068510.01635890.01878230.01075310.207962

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Дирхам ОАЭ
1 KZT0.00793 AED
5 KZT0.03964 AED
10 KZT0.07928 AED
20 KZT0.15855 AED
50 KZT0.39638 AED
100 KZT0.79275 AED
250 KZT1.98188 AED
500 KZT3.96376 AED
1000 KZT7.92752 AED
2000 KZT15.85504 AED
5000 KZT39.63760 AED
10000 KZT79.27520 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Казахстанский тенге
1 AED126.14300 KZT
5 AED630.71500 KZT
10 AED1261.43000 KZT
20 AED2522.86000 KZT
50 AED6307.15000 KZT
100 AED12614.30000 KZT
250 AED31535.75000 KZT
500 AED63071.50000 KZT
1000 AED126143.00000 KZT
2000 AED252286.00000 KZT
5000 AED630715.00000 KZT
10000 AED1261430.00000 KZT