Kazakistan tengesinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KZT → AED çevirin

1.000 kzt
8,19 aed

1.00000 KZT = 0.00819 AED

09:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353651.3471518.99750.931650.7965591.642981.53953
1 CAD0.73874310.99519814.03430.688260.5884531.213741.13732
1 SGD0.7423081.00483114.1020.691580.5912921.21961.1428
1 ZAR0.05263860.07125410.07091210.04904130.04192970.0864840.0810384

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KZT0.00819 AED
5 KZT0.04095 AED
10 KZT0.08190 AED
20 KZT0.16379 AED
50 KZT0.40949 AED
100 KZT0.81897 AED
250 KZT2.04743 AED
500 KZT4.09486 AED
1000 KZT8.18973 AED
2000 KZT16.37946 AED
5000 KZT40.94865 AED
10000 KZT81.89730 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kazakistan Tengesi
1 AED122.10400 KZT
5 AED610.52000 KZT
10 AED1221.04000 KZT
20 AED2442.08000 KZT
50 AED6105.20000 KZT
100 AED12210.40000 KZT
250 AED30526.00000 KZT
500 AED61052.00000 KZT
1000 AED122104.00000 KZT
2000 AED244208.00000 KZT
5000 AED610520.00000 KZT
10000 AED1221040.00000 KZT