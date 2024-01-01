50 Kazakistan tengesinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KZT → AED çevirin

1,000₸ KZT = 0,007395د.إ AED

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 KZT → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00760,0077
Düşük0,00740,0074
Ortalama0,00750,0076
Değişim-2.81%-3.76%
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1 KZT → AED istatistikleri

KZT → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0076, en düşük 0,0074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0075 oldu. KZT → AED kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0077, en düşük 0,0074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0076 oldu. KZT → AED kurundaki değişiklik -3.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1810,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9020,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,05113,5430,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KZT0,00740 AED
5 KZT0,03698 AED
10 KZT0,07395 AED
20 KZT0,14790 AED
50 KZT0,36975 AED
100 KZT0,73950 AED
250 KZT1,84875 AED
500 KZT3,69750 AED
1000 KZT7,39500 AED
2000 KZT14,79000 AED
5000 KZT36,97500 AED
10000 KZT73,95000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kazakistan Tengesi
1 AED135,22600 KZT
5 AED676,13000 KZT
10 AED1.352,26000 KZT
20 AED2.704,52000 KZT
50 AED6.761,30000 KZT
100 AED13.522,60000 KZT
250 AED33.806,50000 KZT
500 AED67.613,00000 KZT
1000 AED135.226,00000 KZT
2000 AED270.452,00000 KZT
5000 AED676.130,00000 KZT
10000 AED1.352.260,00000 KZT