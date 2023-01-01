Казахстанские тенге в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте KZT в BTN по реальному обменному курсу

1 000 kzt
179,04 btn

1.00000 KZT = 0.17904 BTN

Среднерыночный курс в 13:6 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KZT к BTN

1 мин. назад 1 KZT → 0 BTN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.074889.05791.456841.672320.957718.5167
1GBP1.1625211.2495103.5341.693631.944141.1133521.5264
1USD0.93040.80032182.861.355451.555940.8910517.228
1INR0.01122860.00965870.012068510.01635830.01877790.01075370.207917

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанский тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

KZT в GBP

KZT в NZD

KZT в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Бутанский нгултрум
1 KZT0.17904 BTN
5 KZT0.89518 BTN
10 KZT1.79036 BTN
20 KZT3.58072 BTN
50 KZT8.95180 BTN
100 KZT17.90360 BTN
250 KZT44.75900 BTN
500 KZT89.51800 BTN
1000 KZT179.03600 BTN
2000 KZT358.07200 BTN
5000 KZT895.18000 BTN
10000 KZT1790.36000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Казахстанский тенге
1 BTN5.58545 KZT
5 BTN27.92725 KZT
10 BTN55.85450 KZT
20 BTN111.70900 KZT
50 BTN279.27250 KZT
100 BTN558.54500 KZT
250 BTN1396.36250 KZT
500 BTN2792.72500 KZT
1000 BTN5585.45000 KZT
2000 BTN11170.90000 KZT
5000 BTN27927.25000 KZT
10000 BTN55854.50000 KZT