Kazakistan tengesinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KZT → BTN çevirin

1.000 kzt
185,17 btn

1.00000 KZT = 0.18517 BTN

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.073589.14461.452931.652430.94788518.3179
1 GBP1.1697111.25565104.2711.699461.932811.1087521.426
1 USD0.93150.7964183.04111.353451.539290.8829517.0637
1 INR0.01121770.009590430.012042210.01629860.01853650.01063270.205485

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Kazakistan tengesinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bhutan Ngultrumu
1 KZT0.18517 BTN
5 KZT0.92584 BTN
10 KZT1.85168 BTN
20 KZT3.70336 BTN
50 KZT9.25840 BTN
100 KZT18.51680 BTN
250 KZT46.29200 BTN
500 KZT92.58400 BTN
1000 KZT185.16800 BTN
2000 KZT370.33600 BTN
5000 KZT925.84000 BTN
10000 KZT1851.68000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kazakistan Tengesi
1 BTN5.40049 KZT
5 BTN27.00245 KZT
10 BTN54.00490 KZT
20 BTN108.00980 KZT
50 BTN270.02450 KZT
100 BTN540.04900 KZT
250 BTN1350.12250 KZT
500 BTN2700.24500 KZT
1000 BTN5400.49000 KZT
2000 BTN10800.98000 KZT
5000 BTN27002.45000 KZT
10000 BTN54004.90000 KZT