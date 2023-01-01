تينغ كازاخستاني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KZT إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
173.88 btn

1.00000 KZT = 0.17388 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.437231.661220.9639518.3167
1GBP1.1526711.22965102.2091.656711.91491.1111221.1138
1USD0.937450.81324183.121.34731.557270.903617.1706
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620910.01873520.0108710.206576

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / نغولتروم بوتاني
1 KZT0.17388 BTN
5 KZT0.86942 BTN
10 KZT1.73884 BTN
20 KZT3.47768 BTN
50 KZT8.69420 BTN
100 KZT17.38840 BTN
250 KZT43.47100 BTN
500 KZT86.94200 BTN
1000 KZT173.88400 BTN
2000 KZT347.76800 BTN
5000 KZT869.42000 BTN
10000 KZT1738.84000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / تنغي كازاخستاني
1 BTN5.75097 KZT
5 BTN28.75485 KZT
10 BTN57.50970 KZT
20 BTN115.01940 KZT
50 BTN287.54850 KZT
100 BTN575.09700 KZT
250 BTN1437.74250 KZT
500 BTN2875.48500 KZT
1000 BTN5750.97000 KZT
2000 BTN11501.94000 KZT
5000 BTN28754.85000 KZT
10000 BTN57509.70000 KZT