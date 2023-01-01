1 نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BTN إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٥٫٥٤ kzt

1.00000 BTN = 5.53973 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 6:38 UTC
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BTN إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0792589.28931.466111.667570.9542518.4124
1GBP1.1688411.2616104.3761.713821.949321.1153621.5234
1USD0.926550.792644182.73271.358451.545120.8840517.0604
1INR0.01119960.009580790.012087110.01641970.0186760.01068560.206211

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / تنغي كازاخستاني
1 BTN5.53973 KZT
5 BTN27.69865 KZT
10 BTN55.39730 KZT
20 BTN110.79460 KZT
50 BTN276.98650 KZT
100 BTN553.97300 KZT
250 BTN1384.93250 KZT
500 BTN2769.86500 KZT
1000 BTN5539.73000 KZT
2000 BTN11079.46000 KZT
5000 BTN27698.65000 KZT
10000 BTN55397.30000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / نغولتروم بوتاني
1 KZT0.18051 BTN
5 KZT0.90257 BTN
10 KZT1.80514 BTN
20 KZT3.61028 BTN
50 KZT9.02570 BTN
100 KZT18.05140 BTN
250 KZT45.12850 BTN
500 KZT90.25700 BTN
1000 KZT180.51400 BTN
2000 KZT361.02800 BTN
5000 KZT902.57000 BTN
10000 KZT1805.14000 BTN