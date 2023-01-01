5 نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BTN إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
27.70 kzt

1.00000 BTN = 5.53961 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 6:40 UTC
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BTN إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.079289.28531.466261.667750.954218.4127
1GBP1.1687711.2614104.3591.71381.949311.1152421.5212
1USD0.92660.79277182.73291.358651.545360.884217.0614
1INR0.01120.009582280.012087110.01642210.01867890.01068740.206223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / تنغي كازاخستاني
1 BTN5.53961 KZT
5 BTN27.69805 KZT
10 BTN55.39610 KZT
20 BTN110.79220 KZT
50 BTN276.98050 KZT
100 BTN553.96100 KZT
250 BTN1384.90250 KZT
500 BTN2769.80500 KZT
1000 BTN5539.61000 KZT
2000 BTN11079.22000 KZT
5000 BTN27698.05000 KZT
10000 BTN55396.10000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / نغولتروم بوتاني
1 KZT0.18052 BTN
5 KZT0.90259 BTN
10 KZT1.80518 BTN
20 KZT3.61036 BTN
50 KZT9.02590 BTN
100 KZT18.05180 BTN
250 KZT45.12950 BTN
500 KZT90.25900 BTN
1000 KZT180.51800 BTN
2000 KZT361.03600 BTN
5000 KZT902.59000 BTN
10000 KZT1805.18000 BTN