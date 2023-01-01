ألف نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BTN إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٬٥٣٧٫٦٧ kzt

1.00000 BTN = 5.53767 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 6:39 UTC
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BTN إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.0791589.28061.46631.667930.9541518.4127
1GBP1.1688411.26135104.3541.713861.949541.1152521.5214
1USD0.926650.792801182.73231.358751.54560.884217.0622
1INR0.01120060.009582730.012087210.01642350.01868190.01068750.206234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / تنغي كازاخستاني
1 BTN5.53767 KZT
5 BTN27.68835 KZT
10 BTN55.37670 KZT
20 BTN110.75340 KZT
50 BTN276.88350 KZT
100 BTN553.76700 KZT
250 BTN1384.41750 KZT
500 BTN2768.83500 KZT
1000 BTN5537.67000 KZT
2000 BTN11075.34000 KZT
5000 BTN27688.35000 KZT
10000 BTN55376.70000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / نغولتروم بوتاني
1 KZT0.18058 BTN
5 KZT0.90290 BTN
10 KZT1.80581 BTN
20 KZT3.61162 BTN
50 KZT9.02905 BTN
100 KZT18.05810 BTN
250 KZT45.14525 BTN
500 KZT90.29050 BTN
1000 KZT180.58100 BTN
2000 KZT361.16200 BTN
5000 KZT902.90500 BTN
10000 KZT1805.81000 BTN