5 бутанских нгултрумов в казахстанские тенге
Сконвертируйте BTN в KZT по реальному обменному курсу
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|1 BTN в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,7513
|5,7513
|Низкий
|5,5133
|5,2659
|В среднем
|5,6594
|5,4448
|Изменить
|3.83%
|6.88%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к KZT
За последние 30 дней максимальный курс BTN к KZT составил 5,7513, а минимальный — 5,5133. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,6594. Изменение курса BTN к KZT в процентном соотношении составило 3.83.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к KZT составил 5,7513, а минимальный — 5,2659. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,4448. Изменение курса BTN к KZT в процентном соотношении составило 6.88.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Казахстанский тенге
|1 BTN
|5,72420 KZT
|5 BTN
|28,62100 KZT
|10 BTN
|57,24200 KZT
|20 BTN
|114,48400 KZT
|50 BTN
|286,21000 KZT
|100 BTN
|572,42000 KZT
|250 BTN
|1 431,05000 KZT
|500 BTN
|2 862,10000 KZT
|1000 BTN
|5 724,20000 KZT
|2000 BTN
|11 448,40000 KZT
|5000 BTN
|28 621,00000 KZT
|10000 BTN
|57 242,00000 KZT