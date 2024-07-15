История обменного курса бутанский нгултрум–казахстанские тенге

Обменный курс бутанский нгултрум/казахстанские тенге сейчас составляет 5,724, отражая изменение в размере 0.570% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.778% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5,727, и минимумом, равным 5,654, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.317% уменьшение стоимости.