Казахстанские тенге в узбекские сомы

Сконвертируйте KZT в UZS по реальному обменному курсу

1000 kzt
26289.10 uzs

1.00000 KZT = 26.28910 UZS

Среднерыночный курс в 19:39 UTC
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График изменения обменного курса KZT к UZS

1 мин. назад 1 KZT → 0 UZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0755589.12011.457591.673620.958518.5356
1GBP1.1617811.24975103.5541.693661.944681.1135621.5377
1USD0.929550.80016182.861.35521.556060.891117.2336
1INR0.01122080.009656770.012068510.01635530.01877940.01075430.207985

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
1 KZT26.28910 UZS
5 KZT131.44550 UZS
10 KZT262.89100 UZS
20 KZT525.78200 UZS
50 KZT1314.45500 UZS
100 KZT2628.91000 UZS
250 KZT6572.27500 UZS
500 KZT13144.55000 UZS
1000 KZT26289.10000 UZS
2000 KZT52578.20000 UZS
5000 KZT131445.50000 UZS
10000 KZT262891.00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Казахстанский тенге
1 UZS0.03804 KZT
5 UZS0.19019 KZT
10 UZS0.38039 KZT
20 UZS0.76077 KZT
50 UZS1.90193 KZT
100 UZS3.80386 KZT
250 UZS9.50965 KZT
500 UZS19.01930 KZT
1000 UZS38.03860 KZT
2000 UZS76.07720 KZT
5000 UZS190.19300 KZT
10000 UZS380.38600 KZT