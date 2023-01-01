1 тысяча казахстанских тенге в узбекские сомы

Сконвертируйте KZT в UZS по реальному обменному курсу

1000 kzt
26050.50 uzs

1.00000 KZT = 26.05050 UZS

Среднерыночный курс в 19:29 UTC
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График изменения обменного курса KZT к UZS

1 мин. назад 1 KZT → 0 UZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
1 KZT26.05050 UZS
5 KZT130.25250 UZS
10 KZT260.50500 UZS
20 KZT521.01000 UZS
50 KZT1302.52500 UZS
100 KZT2605.05000 UZS
250 KZT6512.62500 UZS
500 KZT13025.25000 UZS
1000 KZT26050.50000 UZS
2000 KZT52101.00000 UZS
5000 KZT130252.50000 UZS
10000 KZT260505.00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Казахстанский тенге
1 UZS0.03839 KZT
5 UZS0.19193 KZT
10 UZS0.38387 KZT
20 UZS0.76774 KZT
50 UZS1.91935 KZT
100 UZS3.83870 KZT
250 UZS9.59675 KZT
500 UZS19.19350 KZT
1000 UZS38.38700 KZT
2000 UZS76.77400 KZT
5000 UZS191.93500 KZT
10000 UZS383.87000 KZT