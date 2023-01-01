5 казахстанских тенге в узбекские сомы
Сконвертируйте KZT в UZS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к UZS
1 KZT = 26.05050 UZS
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
|1 KZT
|26.05050 UZS
|5 KZT
|130.25250 UZS
|10 KZT
|260.50500 UZS
|20 KZT
|521.01000 UZS
|50 KZT
|1302.52500 UZS
|100 KZT
|2605.05000 UZS
|250 KZT
|6512.62500 UZS
|500 KZT
|13025.25000 UZS
|1000 KZT
|26050.50000 UZS
|2000 KZT
|52101.00000 UZS
|5000 KZT
|130252.50000 UZS
|10000 KZT
|260505.00000 UZS