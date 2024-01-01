5 Kazakistan tengesinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile KZT → UZS çevirin

1,000₸ KZT = 25,78so'm UZS

18:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → UZS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

UZS
1 KZT → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,568526,6837
Düşük25,782825,7828
Ortalama26,146426,3118
Değişim-2.86%-2.88%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → UZS istatistikleri

KZT → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,5685, en düşük 25,7828 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 26,1464 oldu. KZT → UZS kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

KZT → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,6837, en düşük 25,7828 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,3118 oldu. KZT → UZS kurundaki değişiklik -2.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1360,9490,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8860,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,049113,5220,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Özbekistan Somu
1 KZT25,78280 UZS
5 KZT128,91400 UZS
10 KZT257,82800 UZS
20 KZT515,65600 UZS
50 KZT1.289,14000 UZS
100 KZT2.578,28000 UZS
250 KZT6.445,70000 UZS
500 KZT12.891,40000 UZS
1000 KZT25.782,80000 UZS
2000 KZT51.565,60000 UZS
5000 KZT128.914,00000 UZS
10000 KZT257.828,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 UZS0,03879 KZT
5 UZS0,19393 KZT
10 UZS0,38786 KZT
20 UZS0,77571 KZT
50 UZS1,93928 KZT
100 UZS3,87856 KZT
250 UZS9,69640 KZT
500 UZS19,39280 KZT
1000 UZS38,78560 KZT
2000 UZS77,57120 KZT
5000 UZS193,92800 KZT
10000 UZS387,85600 KZT