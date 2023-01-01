500 Özbekistan somundan Kazakistan tengesine
Reel döviz kuru ile UZS → KZT çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Özbekistan Somu
|1 KZT
|25.53830 UZS
|5 KZT
|127.69150 UZS
|10 KZT
|255.38300 UZS
|20 KZT
|510.76600 UZS
|50 KZT
|1276.91500 UZS
|100 KZT
|2553.83000 UZS
|250 KZT
|6384.57500 UZS
|500 KZT
|12769.15000 UZS
|1000 KZT
|25538.30000 UZS
|2000 KZT
|51076.60000 UZS
|5000 KZT
|127691.50000 UZS
|10000 KZT
|255383.00000 UZS