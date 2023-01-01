5000 Özbekistan somundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile UZS → KZT çevirin

5000 uzs
195.78 kzt

1.00000 UZS = 0.03916 KZT

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UZS → KZT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 KZT
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 UZS0.03916 KZT
5 UZS0.19578 KZT
10 UZS0.39157 KZT
20 UZS0.78314 KZT
50 UZS1.95785 KZT
100 UZS3.91569 KZT
250 UZS9.78923 KZT
500 UZS19.57845 KZT
1000 UZS39.15690 KZT
2000 UZS78.31380 KZT
5000 UZS195.78450 KZT
10000 UZS391.56900 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Özbekistan Somu
1 KZT25.53830 UZS
5 KZT127.69150 UZS
10 KZT255.38300 UZS
20 KZT510.76600 UZS
50 KZT1276.91500 UZS
100 KZT2553.83000 UZS
250 KZT6384.57500 UZS
500 KZT12769.15000 UZS
1000 KZT25538.30000 UZS
2000 KZT51076.60000 UZS
5000 KZT127691.50000 UZS
10000 KZT255383.00000 UZS