100 узбекских сомов в казахстанские тенге
Сконвертируйте UZS в KZT по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса UZS к KZT
1 UZS = 0,03856 KZT
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|1 UZS в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0386
|0,0386
|Низкий
|0,0376
|0,0375
|В среднем
|0,0381
|0,0379
|Изменение
|1.70%
|1.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UZS к KZT
За последние 30 дней максимальный курс UZS к KZT составил 0,0386, а минимальный — 0,0376. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0381. Изменение курса UZS к KZT в процентном соотношении составило 1.70.
За последние 90 дней максимальный курс UZS к KZT составил 0,0386, а минимальный — 0,0375. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0379. Изменение курса UZS к KZT в процентном соотношении составило 1.32.
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
|1 KZT
|25,93470 UZS
|5 KZT
|129,67350 UZS
|10 KZT
|259,34700 UZS
|20 KZT
|518,69400 UZS
|50 KZT
|1 296,73500 UZS
|100 KZT
|2 593,47000 UZS
|250 KZT
|6 483,67500 UZS
|500 KZT
|12 967,35000 UZS
|1000 KZT
|25 934,70000 UZS
|2000 KZT
|51 869,40000 UZS
|5000 KZT
|129 673,50000 UZS
|10000 KZT
|259 347,00000 UZS