1 тысяча узбекских сомов в казахстанские тенге

Сконвертируйте UZS в KZT по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₸0,03856 KZT

Среднерыночный курс в 10:52
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График изменения обменного курса UZS к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 UZS в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03860,0386
Низкий0,03760,0375
В среднем0,03810,0379
Изменение1.70%1.32%
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Соотношение 1 UZS к KZT

За последние 30 дней максимальный курс UZS к KZT составил 0,0386, а минимальный — 0,0376. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0381. Изменение курса UZS к KZT в процентном соотношении составило 1.70.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к KZT составил 0,0386, а минимальный — 0,0375. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0379. Изменение курса UZS к KZT в процентном соотношении составило 1.32.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0561,4871,6210,93821,732
1 GBP1,20811,289108,7411,7951,9571,13326,241
1 USD0,9370,776184,3771,3931,5190,87920,361
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Казахстанский тенге
1 UZS0,03856 KZT
5 UZS0,19279 KZT
10 UZS0,38557 KZT
20 UZS0,77114 KZT
50 UZS1,92786 KZT
100 UZS3,85572 KZT
250 UZS9,63930 KZT
500 UZS19,27860 KZT
1000 UZS38,55720 KZT
2000 UZS77,11440 KZT
5000 UZS192,78600 KZT
10000 UZS385,57200 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
1 KZT25,93550 UZS
5 KZT129,67750 UZS
10 KZT259,35500 UZS
20 KZT518,71000 UZS
50 KZT1 296,77500 UZS
100 KZT2 593,55000 UZS
250 KZT6 483,87500 UZS
500 KZT12 967,75000 UZS
1000 KZT25 935,50000 UZS
2000 KZT51 871,00000 UZS
5000 KZT129 677,50000 UZS
10000 KZT259 355,00000 UZS