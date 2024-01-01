Kazakistan tengesinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile KZT → UZS çevirin

1.000 kzt
27.787,20 uzs

1.00000 KZT = 27.78720 UZS

10:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.347219.00260.93160.7964641.642711.53929
1 CAD0.73868910.99516214.0370.6881450.5883391.213451.13706
1 SGD0.742281.00486114.10530.691490.5911991.219351.14258
1 ZAR0.05262440.07124030.070895610.04902360.04191340.08644660.0810042

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Özbekistan Somu
1 KZT27.78720 UZS
5 KZT138.93600 UZS
10 KZT277.87200 UZS
20 KZT555.74400 UZS
50 KZT1389.36000 UZS
100 KZT2778.72000 UZS
250 KZT6946.80000 UZS
500 KZT13893.60000 UZS
1000 KZT27787.20000 UZS
2000 KZT55574.40000 UZS
5000 KZT138936.00000 UZS
10000 KZT277872.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 UZS0.03599 KZT
5 UZS0.17994 KZT
10 UZS0.35988 KZT
20 UZS0.71976 KZT
50 UZS1.79940 KZT
100 UZS3.59879 KZT
250 UZS8.99698 KZT
500 UZS17.99395 KZT
1000 UZS35.98790 KZT
2000 UZS71.97580 KZT
5000 UZS179.93950 KZT
10000 UZS359.87900 KZT