Казахстанские тенге в болгарские левы

Сконвертируйте KZT в BGN по реальному обменному курсу

1 000 kzt
3,93 bgn

1.00000 KZT = 0.00393 BGN

Среднерыночный курс в 20:33 UTC
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График изменения обменного курса KZT к BGN

1 мин. назад 1 KZT → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.074789.04961.45671.672420.957618.5204
1GBP1.1625211.2494103.5251.69351.944291.1132321.531
1USD0.93050.800384182.861.355451.556180.8910517.2331
1INR0.01122970.009659480.012068510.01635830.01878080.01075370.207979

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Болгарский Лев
1 KZT0.00393 BGN
5 KZT0.01964 BGN
10 KZT0.03928 BGN
20 KZT0.07856 BGN
50 KZT0.19639 BGN
100 KZT0.39278 BGN
250 KZT0.98196 BGN
500 KZT1.96391 BGN
1000 KZT3.92782 BGN
2000 KZT7.85564 BGN
5000 KZT19.63910 BGN
10000 KZT39.27820 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Казахстанский тенге
1 BGN254.59400 KZT
5 BGN1272.97000 KZT
10 BGN2545.94000 KZT
20 BGN5091.88000 KZT
50 BGN12729.70000 KZT
100 BGN25459.40000 KZT
250 BGN63648.50000 KZT
500 BGN127297.00000 KZT
1000 BGN254594.00000 KZT
2000 BGN509188.00000 KZT
5000 BGN1272970.00000 KZT
10000 BGN2545940.00000 KZT