Kazakistan tengesinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KZT → BGN çevirin

1.000 kzt
4,06 bgn

1.00000 KZT = 0.00406 BGN

09:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353451.347118.99610.93150.79641.642981.53929
1 CAD0.73885310.99530814.03530.6882650.5884221.213921.13731
1 SGD0.7423351.00471114.10150.6915090.5911961.219641.14267
1 ZAR0.05264240.07124880.070914610.04903810.04192440.08649040.0810319

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Kazakistan tengesinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bulgar Levası
1 KZT0.00406 BGN
5 KZT0.02031 BGN
10 KZT0.04063 BGN
20 KZT0.08126 BGN
50 KZT0.20314 BGN
100 KZT0.40628 BGN
250 KZT1.01570 BGN
500 KZT2.03140 BGN
1000 KZT4.06281 BGN
2000 KZT8.12562 BGN
5000 KZT20.31405 BGN
10000 KZT40.62810 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kazakistan Tengesi
1 BGN246.13500 KZT
5 BGN1230.67500 KZT
10 BGN2461.35000 KZT
20 BGN4922.70000 KZT
50 BGN12306.75000 KZT
100 BGN24613.50000 KZT
250 BGN61533.75000 KZT
500 BGN123067.50000 KZT
1000 BGN246135.00000 KZT
2000 BGN492270.00000 KZT
5000 BGN1230675.00000 KZT
10000 BGN2461350.00000 KZT