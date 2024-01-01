2.000 Kazakistan tengesinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KZT → BGN çevirin

1,000₸ KZT = 0,003737лв BGN

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 KZT → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00380,0038
Düşük0,00370,0036
Ortalama0,00370,0037
Değişim0.23%1.24%
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1 KZT → BGN istatistikleri

KZT → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → BGN kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

KZT → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. KZT → BGN kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1910,9490,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9090,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5470,7070,591,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Bulgar Levası
1 KZT0,00374 BGN
5 KZT0,01869 BGN
10 KZT0,03737 BGN
20 KZT0,07475 BGN
50 KZT0,18687 BGN
100 KZT0,37373 BGN
250 KZT0,93433 BGN
500 KZT1,86866 BGN
1000 KZT3,73732 BGN
2000 KZT7,47464 BGN
5000 KZT18,68660 BGN
10000 KZT37,37320 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kazakistan Tengesi
1 BGN267,57200 KZT
5 BGN1.337,86000 KZT
10 BGN2.675,72000 KZT
20 BGN5.351,44000 KZT
50 BGN13.378,60000 KZT
100 BGN26.757,20000 KZT
250 BGN66.893,00000 KZT
500 BGN133.786,00000 KZT
1000 BGN267.572,00000 KZT
2000 BGN535.144,00000 KZT
5000 BGN1.337.860,00000 KZT
10000 BGN2.675.720,00000 KZT