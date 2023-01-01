Казахстанские тенге в киргизские сомы

Сконвертируйте KZT в KGS по реальному обменному курсу

1 000 kzt
191,02 kgs

1.00000 KZT = 0.19102 KGS

Среднерыночный курс в 19:56 UTC
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График изменения обменного курса KZT к KGS

1 мин. назад 1 KZT → 0 KGS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86031.07589.07451.4571.672890.958118.5282
1GBP1.1623911.24945103.5291.693441.944371.1136821.5349
1USD0.930250.800352182.861.355351.556180.8912517.2355
1INR0.01122660.009659090.012068510.01635710.01878080.01075610.208007

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Киргизский сом
1 KZT0.19102 KGS
5 KZT0.95508 KGS
10 KZT1.91017 KGS
20 KZT3.82034 KGS
50 KZT9.55085 KGS
100 KZT19.10170 KGS
250 KZT47.75425 KGS
500 KZT95.50850 KGS
1000 KZT191.01700 KGS
2000 KZT382.03400 KGS
5000 KZT955.08500 KGS
10000 KZT1910.17000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Казахстанский тенге
1 KGS5.23514 KZT
5 KGS26.17570 KZT
10 KGS52.35140 KZT
20 KGS104.70280 KZT
50 KGS261.75700 KZT
100 KGS523.51400 KZT
250 KGS1308.78500 KZT
500 KGS2617.57000 KZT
1000 KGS5235.14000 KZT
2000 KGS10470.28000 KZT
5000 KGS26175.70000 KZT
10000 KGS52351.40000 KZT