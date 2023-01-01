1 тысяча киргизских сомов в казахстанские тенге

Сконвертируйте KGS в KZT по реальному обменному курсу

1 000 kgs
5 275,24 kzt

1.00000 KGS = 5.27524 KZT

Среднерыночный курс в 16:30 UTC
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График изменения обменного курса KGS к KZT

1 мин. назад 1 KGS → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.067188.68721.443361.658790.956818.2223
1GBP1.1617111.23965103.0281.676751.927021.1115221.1689
1USD0.93710.806679183.11051.35261.554480.896617.0765
1INR0.01127560.009706110.012032210.01627470.01870380.0107880.205467

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизских сомов

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Обменные курсы Киргизский сом / Казахстанский тенге
1 KGS5.27524 KZT
5 KGS26.37620 KZT
10 KGS52.75240 KZT
20 KGS105.50480 KZT
50 KGS263.76200 KZT
100 KGS527.52400 KZT
250 KGS1318.81000 KZT
500 KGS2637.62000 KZT
1000 KGS5275.24000 KZT
2000 KGS10550.48000 KZT
5000 KGS26376.20000 KZT
10000 KGS52752.40000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Киргизский сом
1 KZT0.18957 KGS
5 KZT0.94783 KGS
10 KZT1.89565 KGS
20 KZT3.79130 KGS
50 KZT9.47825 KGS
100 KZT18.95650 KGS
250 KZT47.39125 KGS
500 KZT94.78250 KGS
1000 KZT189.56500 KGS
2000 KZT379.13000 KGS
5000 KZT947.82500 KGS
10000 KZT1895.65000 KGS