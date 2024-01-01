Kazakistan tengesinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile KZT → KGS çevirin

1.000 kzt
199,15 kgs

1.00000 KZT = 0.19915 KGS

10:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85491.0733589.13411.453151.652450.94816518.3154
1 GBP1.1697311.25555104.2651.699831.932951.1090921.4245
1 USD0.931650.796464183.04291.353851.539530.8833517.0638
1 INR0.01121910.009590990.01204210.0163030.01853890.01063730.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kırgızistan Somu
1 KZT0.19915 KGS
5 KZT0.99577 KGS
10 KZT1.99153 KGS
20 KZT3.98306 KGS
50 KZT9.95765 KGS
100 KZT19.91530 KGS
250 KZT49.78825 KGS
500 KZT99.57650 KGS
1000 KZT199.15300 KGS
2000 KZT398.30600 KGS
5000 KZT995.76500 KGS
10000 KZT1991.53000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 KGS5.02128 KZT
5 KGS25.10640 KZT
10 KGS50.21280 KZT
20 KGS100.42560 KZT
50 KGS251.06400 KZT
100 KGS502.12800 KZT
250 KGS1255.32000 KZT
500 KGS2510.64000 KZT
1000 KGS5021.28000 KZT
2000 KGS10042.56000 KZT
5000 KGS25106.40000 KZT
10000 KGS50212.80000 KZT