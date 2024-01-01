bin Kazakistan tengesinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile KZT → KGS çevirin

1,000₸ KZT = 0,1736Лв KGS

15:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 KZT → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17710,1800
Düşük0,17280,1721
Ortalama0,17460,1754
Değişim-1.91%-3.56%
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1 KZT → KGS istatistikleri

KZT → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1771, en düşük 0,1728 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1746 oldu. KZT → KGS kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

KZT → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1800, en düşük 0,1721 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1754 oldu. KZT → KGS kurundaki değişiklik -3.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1820,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9070,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5450,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kırgızistan Somu
1 KZT0,17359 KGS
5 KZT0,86796 KGS
10 KZT1,73592 KGS
20 KZT3,47184 KGS
50 KZT8,67960 KGS
100 KZT17,35920 KGS
250 KZT43,39800 KGS
500 KZT86,79600 KGS
1000 KZT173,59200 KGS
2000 KZT347,18400 KGS
5000 KZT867,96000 KGS
10000 KZT1.735,92000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 KGS5,76063 KZT
5 KGS28,80315 KZT
10 KGS57,60630 KZT
20 KGS115,21260 KZT
50 KGS288,03150 KZT
100 KGS576,06300 KZT
250 KGS1.440,15750 KZT
500 KGS2.880,31500 KZT
1000 KGS5.760,63000 KZT
2000 KGS11.521,26000 KZT
5000 KGS28.803,15000 KZT
10000 KGS57.606,30000 KZT